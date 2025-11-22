استاندار لرستان در پیامی هفته بسیج را به بسیجیان غیور،فرماندهان و نیروهای خدوم سپاه،خانواده‌های معظم شهدا و مردم ولایت‌مدار استان تبریک گفت.



در پیام سید سعید شاهرخی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسیج در تاریخ ملت ایران تنها یک نام یا یک نهاد نیست. بسیج مکتبی است که در آن تعهد به میهن، تلاش برای سازندگی، دفاع در برابر ابرقدرت‌های شرق و غرب و در یک کلام، آرمان ملت بزرگ ایران برای فتح قله‌های پیشرفت و اقتدار موج می‌زند.

این هفته یادآور روزهایی است که ایمان، اخلاص و ایثار، در قامت جوانان، زنان، مردان و همه اقشار بسیج در بزنگاه‌های مختلف تاریخ برای حیات این سرزمین تجلی یافته و چون باوری شکوهمند، فرهنگ مقاومت و خدمت را در تاریخ ایران اسلامی، ماندگار ساخته است.

تاریخ ایران اسلامی گواهی می‌دهد، بسیجیان بی ادعا و بی نام در جای جای این مرز پرگهر به پاسداری و پاسبانی از مرزها و دستاوردهای انقلاب اسلامی در همه دهه‌های پرتلاطم گذشته ایستاده‌اند تا وجبی از این سرزمین و کیان ایران اسلامی مورد تعدی قرار نگیرد.

امروز نیز بسیج در عرصه نبرد نابرابر دنیای غرب با جنگ‌های ترکیبی و نظامی سعی دارد پیشرفتهای تکنولوژیکی، نظامی و اقتصادی این سرزمین را مورد تعدی قرار دهد و به خیال خام خود آنها را متوقف کند.

امروز ایران اسلامی به برکت خون شهدا و رهنمودهای داهیانه رهبر معظم و فرزانه انقلاب با عزمی جهادی در مسیر استقلال و عزت قرار گرفته و بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان شجره طیبه انقلاب، این مسیر را تسهیل نموده و می‌نمایند.

اینجانب فرا رسیدن هفته بسیج را به محضر بسیجیان غیور و با اخلاص، فرماندهان و نیروهای خدوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده‌های معظم و معزز شهدا و عموم مردم شریف و ولایت‌مدار استان لرستان تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیقات این نهاد بزرگ و‌ مردمی را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.