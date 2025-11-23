

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری الیگودرز گفت:در پی دریافت خبری مبنی بر گاز گرفتگی اعضای یک خانواده در ساعت :۲۰:۵۰ دقیقه شامگاه شنبه در الیگودرز ، نیروهای خدمات و اورژانس به محل حادثه در میدان مدرس الیگودرز اعزام شدند.



اسد صالحی افزود: در این حادثه سه عضو یک خانواده ساکن شهرستان الیگودرز به علت گازگرفتگی با مونواکسید کربن جان باختند و یک کودک هم به مراکز درمانی منتقل شده است.بررسی‌های کارشناسی برای تعیین علت نشت گاز و جزئیات دقیق حادثه در دستور کار قرار دارد.