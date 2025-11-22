فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شوش با تشریح برنامه‌های هفته بسیج، از اجرای چهار طرح با اسامی شهدای این شهرستان برای ایجاد نشاط و بصیرت در جامعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار مهدی طرفی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شوش در برنامه رادیویی طلاییه گفت: شهرستان شوش یکی از شهرستان‌های تاریخی و مذهبی دنیا و کشور است. ما مردم شوش افتخار می‌کنیم که ولی نعمت ما حضرت دانیال نبی(ع) است. این شهر به پایتختی تمدن جهان، شهر پیامبر باران، شهر یادمان‌های دفاع مقدس و شهری با راهبردی و اقتصادی مهم شناخته می‌شود.

او افزود: شوش مهد پرورش مردان و شیرزنانی همچون شهید درویش و بانوان شهید است و محل آرامگاه شاعر بزرگ اهل بیت، دعبل خزایی، هست. این شهر دارای جایگاهی بسیار تاریخی و باارزش، به‌ویژه در آثار معنوی و باستانی است.

سرهنگ طرفی با تقدیر از بسیجیان شهرستان شوش اضافه کرد: به همه بسیجیان با اخلاص شهرستان شوش این هفته پرخیر و برکت را تبریک می‌گویم. بسیجیان شوش در دفاع مقدس، در جنگ ۱۲ روزه و در دفاع از حرم اهل بیت(ع) و در تأمین امنیت شهر درخشیدند و ایستادگی کردند و سابقه‌ای درخشان و طلایی از خود به جای گذاشته‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شوش با اعلام تشکیل قرارگاه فرهنگی حضرت دانیال نبی(ع) برای هفته بسیج، یادآور شد: برای نشان دادن عظمت و جایگاه واقعی بسیج و ایجاد حرکتی ماندگار، پس از ساعت‌ها همفکری با متولیان و نخبگان بسیجی، تصمیم بر آن شد تا کاری متفاوت، همسان با نسل جوان و اتفاقات روز انجام شود. بر این اساس، قرارگاه فرهنگی حضرت دانیال نبی(ع) راه‌اندازی شد.

او در تشریح برنامه‌های این قرارگاه گفت: در این قرارگاه چهار طرح راهبردی و اجرایی با الهام از زندگی چهار شهید والامقام طراحی شده است که هر یک نماد یکی از شعارهای محوری ما، یعنی نشاط، امیدآفرینی، بصیرت و اقتدار هستند. اولویت اجرای این طرح‌ها، پایگاه‌های مقاومت بسیج و با محوریت مساجد محلات است.

این چهار طرح به شرح زیر هستند:

طرح شهید شیرک: این طرح با محوریت فعالیت‌های فرهنگی و نشاط‌آفرینی و با الگوگیری از این شخصیت فرهنگی استان است.

طرح شهید احمد حیاری: اولین شهید مدافع حرم شهرستان شوش. این طرح با نگاهی به موضوع امنیت و تحت عنوان امنیت پایدار و با محوریت شکوه اقتدار برنامه‌ریزی شده است. از مهم‌ترین اقدامات این طرح، سازماندهی و فعال‌سازی گشت‌های رضویون در تمام محلات شهرستان شوش است تا بسیجیان و مردم در تأمین امنیت محلات خود مشارکت فعال داشته باشند.

طرح زنده‌یاد عبدالناصر نداعلی: معاون سابق هماهنگ‌کننده سپاه ولی‌عصر(عج): این طرح بر بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی به‌ویژه در نسل جوان متمرکز است.

طرح شهید درویش: این شهید بزرگوار که نماد مقاومت و ایستادگی مردم شوش در دوران دفاع مقدس است، الهام‌بخش طرحی با محوریت تقویت روحیه ایثار، مقاومت و امیدآفرینی در جامعه است.

سرهنگ طرفی تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها در هفته بسیج، گام اولیه و نمادینی برای تداوم فعالیت‌های فرهنگی، امنیتی و بصیرتی بسیج در سراسر سال و در خدمتگزاری به مردم شهرستان شوش خواهد بود.

استقرار ۲۴ ساعته گشت های رضویون در محلات شوش

سرهنگ پاسدار مهدی طرفی گفت: این گشت ها با ماموریت ایست و بازرسی و با هماهنگی مقامات قضایی در گلوگاه های ورودی و خروجی مستقر شده اند تا با عوامل آسیب زننده به امنیت مقابله کنند.

او افزود که فرماندهان پایگاه های مقاومت، این ماموریت را به عنوان یک اولویت مهم خود قرار داده اند.

سرهنگ طرفی همچنین از سازماندهی رژه موتوری هماهنگ و منظم جوانان در تمام محلات شهر به عنوان یک اقدام بی نظیر دفاعی نام برد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شوش تاکید کرد که تمام این اقدامات با هدف ایجاد امنیت مردمی و با محوریت پایگاه های مقاومت بسیج، دسته های رزمی و گردان های الی بیت المقدس و تحت عنوان شکوه اقتدار محله انجام شده است.

او هدف نهایی را تحقق امنیت پایدار از طریق مشارکت مردم دانست.

سرهنگ طرفی در بخش دیگری از سخنان خود، برنامه های فرهنگی این ناحیه در هفته بسیج تشریح شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شوش با اشاره به طرح «شهید شیرک»، از اجرای سرودهای پاتوقی توسط گروه های سرود جوان و نوجوان در بوستان های شهر خبر داد. برگزاری محافل ادبی و شعرخوانی برای تمام رده های سنی با محوریت شعر اهل بیت از دیگر برنامه های عنوان شده بود.

او اکران فیلم های فاخر در محوطه میراث فرهنگی و بوستان ها، برگزاری همایش های پیاده روی خانوادگی با همکاری دهیاری ها و شهرداری ها، و اجرای نمایش و تئاتر خیابانی با بهره گیری از هنرمندان محلی از دیگر اقدامات فرهنگی اعلام کرد. هدف از این برنامه ها ایجاد شور و نشاط در بین عامه مردم عنوان گردید.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شوش به برنامه های مرتبط با دانش آموزان و مساجد اشاره کرد و با تاکید بر نقش مساجد در پیوند با دانش آموزان، از اجرای طرح شهید «بهنام محمدی» در ایام فاطمیه خبر داد.

هدف از این طرح، انجام فعالیت های فرهنگی و روشنگری برای اسلامی کردن سبک زندگی و پیشبرد جهاد تبیین اعلام شد.