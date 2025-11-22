نمایشگاه بزرگ آبی و خاکی بسیجیان فاطمی به مناسبت هفته بسیج با شعار بسیج، مردم، اقتدار ملی در بلوار ساحلی اهواز گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نمایشگاه بزرگ آبی و خاکی بسیجیان فاطمی(س) شنبه شب به مناسبت هفته بسیج با شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی» با حضور جمعی از فرماندهان سپاه و مسئولان استان در رودخانه کارون در اهواز گشایش یافت.

جانشین فرمانده سپاه خوزستان ضمن گرامیداشت هفته بسیج در خصوص برپایی این نمایشگاه و اهمیت ارئه دستاوردهای بسیج، گفت: این نمایشگاه ابتکار ارزشمندی است که به همت بسیجیان پرتلاش اهواز برپا شده و امید است چنین برنامه هایی در حاشیه رودخانه کارون بیشتر انجام شود.

سرتیپ دوم پاسدار مسعود فلاحی افزود: انتظار می رود مجموعه شهرداری و سایر دستگاه های متولی فضای ساحل رودخانه کارون نیز برای توسعه حاشیه این رودخانه و افزایش سرانه فضای سبز و گردشگری ساحلی کارون تلاش کنند.

وی بیان کرد: اکنون تمامی عزت و افتخار این نظامی اسلامی را مرهون جان فشانی های شهدا و بخصوص بسیجیان غیور هستیم که در تمامی میدان ها در خط مقدم برای خدمت به مردم تلاش می کنند و با پرپایی این نمایشگاه در دل رودخانه کارون نشان دادند که همواره برای شادابی و نشاط جامعه ابتکارات ارزشمندی دارند.

جانشین فرمانده سپاه خوزستان بیان کرد: بسیجیان همواره در عرصه هایی وارد می شوند که روح نشاط و شادابی را به جامعه منتقل و شعار ما می توانیم را محقق سازند.

همچنین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی اهواز در آیین گشایش این نمایشگاه اظهار کرد: این محل جزیره ای متروک بود اما به لطف شهرداری اهواز، سازمان های مختلف شهرداری و بسیجیان حوزه چهار شهری اهواز اقدامی ارزشمند انجام شد.

سرهنگ پاسدار شاپور حسینی افزود: غرفه‌هایی که در این نمایشگاه برپا شده برای همه سلایق و رده های سنی دایر شده و در روز نخست استقبال خوبی از آن صورت گرفته است و بی شک در روزهای آینده شاهد استقبال بیشتری هستیم.

پیش از این نیز فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) اهواز از اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در هفته بسیج در سطح مناطق اهواز خبر داده بود.

نمایشگاه بزرگ آبی و خاکی بسیجیان فاطمی از یکم تا پنجم آذرماه در جزیره ای واقع در رودخانه کارون جنب پل کابلی اهواز برپا شده است.