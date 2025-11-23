پخش زنده
رئیس پلیس فتا لرستان هشدار داد:مردم از کلیک بر روی لینک های ناشناس و جعلی بهویژه پیامهای ارسالشده از شمارههای شخصی خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛پلیس فتا استان لرستان با هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداریهای اینترنتی طی روزهای اخیر اعلام کرد:در پی افزایش مراجعه شهروندان لرستانی به پلیس فتا در خصوص برداشتهای غیرمجاز از حساب آنها مردم باید مراقب شیوه ی جدید کلاهبرداری با پیامک جعلی باشند .
سرهنگ محمد پیرحیاتی افزود:مجرمان سایبری با ارسال پیامکهای جعلی شکوائیه قضایی و قرار دادن لینکهای آلوده، مبالغ زیادی از حساب شهروندان برداشت کرده اند که مردم باید از کلیک روی هرگونه لینک ناشناس بهویژه پیامهای ارسالشده از شمارههای شخصی خودداری کنند.
پلیس فتا لرستان از هم استانیها خواست بر روی پیامکهای دارای لینک اینترنتی از شمارههای شخصی و نامعتبر کلیک نکنند و در صورت مشاهده جرایم فضای مجازی ،مراتب را به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا اطلاع دهند .