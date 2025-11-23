به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز یکشنبه (۲ آذر) رقابت‌های تیمی کاتا بانوان برگزار شد.

تیم ایران با ترکیب مژده مردانی، مهناز حسن زاده و سمیرا ابوالحسنی موفق شد در این بخش با امتیاز ۳۸/۲ به فینال راه یابد.

پیش از این پژمان گلچهره و مژده مردانی هم در کاتا انفرادی مردان و بانوان راهی فینال شده بودند. این بخش از مسابقات امروز برگزار می‌شود.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.