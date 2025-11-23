رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان از برگزاری اولین تور تخصصی خبرنگاران با عنوان «روایت احیا؛ از منار تا مرمت» به‌عنوان پیش‌درآمد رسانه‌ای آیین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مریم طاهردوست‌محمدی گفت: اولین تور تخصصی خبرنگاران با عنوان «روایت احیا؛ از منار تا مرمت» با هدف ارائه تصویری مستند از روند احیا و مرمت آثار تاریخی شهر سمنان و همچنین معرفی اقدامات اداره میراث‌فرهنگی در پاسداشت هویت تاریخی این شهر برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان افزود: در این برنامه، خبرنگاران از کارگاه‌های مرمتی فعال بازدید خواهند کرد و گزارش دقیقی از اقداماتی که برای حفاظت، احیا و معرفی مسجد جامع و آثار پیرامون آن انجام شده، ارائه خواهد شد.

وی زمان برگزاری این تور را امروز یکشنبه ۲ آذرماه اعلام کرد و گفت: امیدواریم این برنامه موجب تقویت تعامل رسانه‌ها با مجموعه میراث‌فرهنگی و بازتاب بهتر اقدامات حفاظتی و مرمتی در سطح استان شود.

طاهردوست محمدی افزود : این رویداد با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان، کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات ستاد پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع و روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان سمنان برگزار می‌شود.