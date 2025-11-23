رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه یکم آذرماه، در محدوده باقرخان شهرستان بجنورد، بر اثر استنشاق گاز منوکسید کربن ۴ نفر دچار مسمومیت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رحمتی افزود: پس از رسیدن تیم عملیاتی در محل حادثه، بلافاصله اقدامات لازم درمانی صورت گرفت و هر ۴ نفر تحت مراقبت به بیمارستان منتقل شدند.

وی با بیان اینکه سوخت ناقص وسایل گرمایشی گاهی موجب مرگ می‌شود، تاکید کرد: رعایت اصول ایمنی، تهویه مناسب محل سکونت و استفاده درست از وسایل گرمایشی بسیار حیاتی است.