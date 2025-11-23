به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خزائی گفت: پرونده تخلف چهار پزشک به اتهام اخذ وجه اضافی ازبیماران در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات بهداشت ودرمان تعزیرات حکومتی شهرستان قاینات رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائنات افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی ودریافت نظریه کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر توبیخ و درج در پرونده متخلفان را به پرداخت به پرداخت پنج میلیارد و چهارصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

خزائی گفت: بازرسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی این گزارش را پس از گرفتن شکایت شاکیان تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.