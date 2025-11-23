پخش زنده
تفاهمنامه همکاری دوجانبه میان فدراسیون بدمینتون ایران و عراق، همزمان با برگزاری مسابقات غرب آسیا به امضای دو طرف رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهمنامه با حضور دکتر محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون ایران، جاسم نایبرئیس فدراسیون جهانی بدمینتون، رییس فدراسیون بدمینتون لبنان، واجد عضو هیئترئیسه جهانی، حوال رئیس فدراسیون بدمینتون عراق، دکتر مددی نایبرئیس فدراسیون ایران، نایبرئیس فدراسیون عراق و اعضای هیئترئیسه برگزار شد.
بر اساس این تفاهمنامه، دو کشور در حوزههای مختلف از جمله آموزش، برنامهریزی، ارتقای داوری، برگزاری اردوهای مشترک، استفاده از امکانات ورزشی، حضور در مسابقات بینالمللی یکدیگر و همچنین اعزام مربیان بلندمدت از ایران به عراق همکاری خواهند داشت.
دکتر پوریا در این مراسم با تأکید بر جایگاه ایران در غرب آسیا و آسیای میانه اعلام کرد: «ایران آمادگی کامل دارد در زمینه آموزش، برگزاری اردوها، استفاده از سالنها و زیرساختهای ورزشی و ارتقای سطح مربیان و داوران، هرگونه همکاری لازم را با کشورهای آسیایی انجام دهد.»
آقای جاسم نایبرئیس آسیایی فدراسیون جهانی نیز با قدردانی از نقش مؤثر دکتر پوریا در توسعه بدمینتون آسیا گفت: «امضای این پروتکل، نشاندهنده توانمندی و جایگاه ویژه ایران در منطقه است. امیدوارم در ماههای آینده نیز شاهد امضای تفاهمنامه ایران با قزاقستان و تداوم این مسیر باشیم.»
رئیس فدراسیون عراق نیز با ابراز قدردانی از ایران اظهار داشت: «ما همواره از جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش، برنامهریزی و برگزاری مسابقات درخواست همکاری داشتهایم و این تفاهمنامه میتواند مسیر ارتقای بدمینتون عراق را هموار کند.»
در پایان این مراسم، از سوی فدراسیونهای دو کشور، یادبودهایی بهعنوان نماد همکاری و دوستی اهدا شد.
همچنین دکتر پوریا رئیس فدراسیون، دکتر مددی نایبرئیس فدراسیون و رضا روشنامید مدرس دوره داوری غرب آسیا در مرحله امضای پروتکل حضور داشتند.