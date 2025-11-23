پخش زنده
امروز: -
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در پردیس ملت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره علاوه بر نمایش آثار بخش ملی و بینالمللی، رونمایی از کتابهای جشنواره، کارگاهها و آیینهای بزرگداشت، در خانه جشنواره انجام میشود. افزایش تعداد مستندها در بخش ملی و بینالملل نوزدهمین دوره «سینماحقیقت» نیاز به تعدد سالنها برای نمایش آثار را بیشتر کرد، فضای پردیس «ملت» و امکانات نمایشی آن برای اجرای برنامههای این دوره مناسبتر بود.
تیم برگزاری نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» امکان رفت و آمد آسان را برای صاحبان آثار و نمایندگان رسانهها فراهم خواهد کرد.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار میشود.