به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمد رضا فرحبخش افزود: این طرح با هدف حمایت از خانواده‌ها و کمک به سلامت جسمی دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ مصرف شیر به عنوان یک غذای مقوی در مدارس ابتدایی دولتی استان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه، این طرح می‌تواند تأثیرات زیادی در سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان داشته باشد تاکید کرد: شیر به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیه‌ای، در رشد و تقویت بدن کودکان و نوجوانان نقش بسیار مهمی دارد که با اجرای این طرح می‌تواند تأثیرات مثبتی در بهبود کیفیت زندگی و تحصیل دانش‌آموزان به همراه داشته باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز کرمانی هفته آینده از طرح توزیع شیر رایگان بهره‌مند می‌شوند.