نماینده وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم کارته کشورمان با برتری مقابل نماینده ونزوئلا به یک‌چهارم نهایی بازی‌های المپیک ناشنوایان راه یافت.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های کاراته در بخش کومیته بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان حسین تبرته در وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم با پیروزی مقابل نماینده ونزوئلا جواز حضور در مرحله نیمه نهایی نهایی را کسب کرد.

تبرته در آغاز مبارزه با نتیجه ۵ بر صفر از حریف خود عقب افتاده بود، اما در ادامه با خطای رقیب در دقایق پایانی مبارزه به سود ایران خاتمه یافت و تبرته برنده اعلام شد.

هدایت تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران بر عهده غلامعلی حیدری است و مسعود زارع نیز به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کند.