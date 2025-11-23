پخش زنده
امروز: -
آیین استقبال از پیکر پاک شهید گمنام با حضور مرزبانان در تیپ ۴۸ فتح مستقر در خط مرزی جنوب غرب خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، آیین استقبال از شهید گمنام در محدوده قرارگاه منطقهای کربلای نیروی زمینی سپاه در نوار مرزی جنوب غرب کشور با حضور کارکنان تیپ ۴۸ فتح برگزار شد.
این شهید بزرگوار که در عملیات کربلای ۵ به شهادت نائل آمده بود، پس از سالها توسط گروههای تفحص در منطقه شلمچه شناسایی شد.
از این برنامه با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نیروهای مسلح برگزار شد.