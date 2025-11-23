آغاز برداشت ارزن در مزرعه ۴۰۰ هکتاری لرستان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از آغاز برداشت ارزن در مزرعه ۴۰۰ هکتاری رومشکان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛
ندا محمدی پور گفت:با هدف افزایش بهرهوری، مدیریت بهینه منابع آب و توسعه کشتهای کمآببر در لرستان، عملیات برداشت مزرعه ۴۰۰ هکتاری ارزن در زمین های آبی شهرستان رومشکان آغاز شد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به آغاز برداشت ارزن در مزرعه ۴۰۰ هکتاری منطقه پولادکش (چم مکی) شهرستان رومشکان گفت:برداشت این محصول نتیجه تلفیق تلاش کشاورزان، برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از روشهای نوین زراعی است.
وی با بیان اینکه قرارگرفتن مزرعه در حاشیه رودخانه سیمره، شرایطی مناسب برای کشت ارزن ایجاد کرده است.،بیان کرد: این محصول به دلیل تحمل بالا به خشکی، نیاز آبی کم و دوره رشد کوتاه، یکی از بهترین گزینهها برای مدیریت منابع آبی و افزایش تابآوری کشاورزی استان است.
محمدی پور با اشاره به استفاده از تجهیزات مکانیزه در برداشت ارزن گفت:همزمان با برداشت،فرآیند خشکسازی ارزن با دستگاه خشککن تهیهشده توسط کشاورز انجام می گیرد که این اقدام موجب کاهش ضایعات، بهبود کیفیت محصول و افزایش بهرهوری میشود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:کشت ارزن، انتخابی هوشمندانه برای کشاورزی نوین و پایدار است.
وی بیان کرد:در مزرعه ۴۰۰هکتاری کشاورز نمونه رومشکان از مرحله کشت بذر تا برداشت محصول، از بهکارگیری دانش، تجربه و نوآوری استفاده شده است.
محمدی پور توسعه کشتهای کمآببر مانند ارزن را یکی از اولویتهای مهم بخش زراعت استان دانست و بر ادامه حمایتها و برنامهریزیهای فنی برای گسترش این الگوهای موفق تأکید کرد.