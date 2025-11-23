پخش زنده
امروز: -
محصول گوجه فرنگی از بیش از ۵۰۰ هکتار مزارع شهرستان مهر در حال برداشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: کشاورزان بخشهای اسیر، گلهدار، مرکزی و وراوی این شهرستان، مشغول برداشت گوجه فرنگی از بیش از ۵۰۰ هکتار مزارع خود هستند و پیش بینی میشود تا پایان دی ماه بیش از ۳۰ هزار تن محصول برداشت و علاوه بر بازار داخل به کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و پاکستان صادر شود.
مرتضی شکوهی با بیان اینکه برداشت این محصول از اواسط آبان ماه آغاز شده است افزود: امسال کشاورزان از هر هکتار بیش از ۶۰ تن محصول برداشت میشود.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.