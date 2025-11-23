واریز نکردن کامل عواید صادرات و فروش محصولات گازی
علیرغم ایجاد حساب سرمایهگذاری نفت و گاز کشور نزد بانک مرکزی و الزام برنامه هفتم، واریز کامل عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی انجام نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ علیرغم ایجاد حساب «سرمایهگذاری نفت و گاز کشور» نزد بانک مرکزی و الزام ماده (۱۴) برنامه هفتم، واریز کامل عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی انجام نشدهاست. این عدم انجام تکلیف با قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز مغایرت داشته و به عدم تحقق بالغ بر ۹۲ هزار میلیارد تومان منابع با اولویت هزینه در طرحهای توسعه میادین گازی، فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی و افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی منجر شده است.
دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر تسریع در اصلاح عملکرد، اقدامات قانونی لازم در چارچوب حسابرسی منابع را در دستور کار دارد.