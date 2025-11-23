واریز نکردن کامل عواید صادرات و فروش محصولات گازی

علیرغم ایجاد حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور نزد بانک مرکزی و الزام برنامه هفتم، واریز کامل عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی انجام نشده‌ است.