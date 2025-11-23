پخش زنده
دوره آموزش سرپناه اضطراری با حضور امدادگران در ممسنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر ممسنی گفت: دوره آموزشی اسکان (سرپناه) اضطراری با حضور ۳۰ نفر از امدادگران در این شهرستان برگزار شد.
ابراهیم آذری افزود: این دوره با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی و توانمندسازی نیروهای امدادی در مواجهه با شرایط بحرانی برگزار و شرکتکنندگان با اصول طراحی اردوگاههای اضطراری، نحوه جانمایی صحیح، تامین نیازهای اولیه آسیب دیدگان و رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی آشنا شدند.
شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.