به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، اقشار مختلف مردم با حضور در این آئین معنوی با آرمان‌های شهدای ۸ سال دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

امام‌جمعه گچساران در آئین استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام در مسجد امام رضا (ع) بر ضرورت هوشیاری جامعه در برابر «جنگ هویت و باورها» تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سید عنایت هاشمی‌منش در این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ شهدای ۸ سال دفاع مقدس گفت: شهیدان با اهدای خون خود امنیت و عظمت امروز ایران اسلامی را رقم زدند و ملت ایران هیچ‌گاه ایثار آنان را فراموش نخواهد کرد.

هاشمی‌منش با قدردانی از حضور مردم و خانواده‌های معظم شهدا در آئین استقبال و تشییع شهدای گمنام افزود: شهید گمنام هویت ظاهری خود را فدای مسیر حق کرد و گمنامی، نشانه اخلاص و وفاداری او به راه انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به شرایط امروز جامعه و اینکه جنگ به پایان نرسیده و شکل جدید آن درون خانواده‌ها و حوزه باور‌ها جریان دارد اضافه کرد: دشمن با بهره‌گیری از فضای مجازی تلاش دارد بر باور و هویت نسل جوان تأثیر بگذارد و جامعه باید نسبت به این مسئله هوشیار باشد.

امام‌جمعه گچساران با تأکید بر استمرار مسیر شهدا گفت: شهید گمنام تنها برای دفاع از خاک کشور جان نداد بلکه هدف او حفظ ارزش‌های الهی و استمرار مسیر حق بود.

گفتنی است پیش‌ازاین با حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا، مسئولان محلی و جمعی از جوانان مراسم، آیین استقبال و تشییع پیکر‌های مطهر ۶ شهید گمنام دفاع مقدس در مرکز شهر دوگنبدان برگزارشده بود.