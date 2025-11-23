پخش زنده
امروز: -
فینال رقابتهای کشتی آزاد بازیهای المپیک ناشنوایان در وزن ۵۷ کیلوگرم با حضور محمد سیاهوشی نماینده ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات کشتی آزاد بازیهای المپیک ناشنوایان و در وزن ۵۷ کیلوگرم، محمد سیاهوشی دو مبارزه برگزار کرد.
سیاهوشی در اولین مبارزه برابر نماینده بلغارستان ۱۲ بر ۲ پیروز شد سپس به برتری ۱۰ بر صفر برابر نماینده ارمنستان دست یافت. با این دو پیروزی، آزاد کار وزن ۵۷ کیلوگرم ایران به مرحله فینال این وزن راه یافت.
پیش از این کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم فینالیست شده بود.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.