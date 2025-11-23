پخش زنده
به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، کرسی تلاوت قرآن ویژه بانوان، در تالار شیخ صدوق شهرری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کرسی تلاوت قرآن ویژه بانوان به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه در تالار شیخ صدوق شهرری برگزار میشود.
این کرسی قرآنی را ادارهکل امور قرآنی آستان حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار میکند و اجرای آن را سمیه غلامی به عهده دارد.
در این کرسی تلاوت بانوان؛ فاطمه همتی، آذرمان صادقی و غزاله سهیلیزاده، به اجرای تلاوت خواهند پرداخت.
فاطمه نیکویی حافظ قرآن کریم نیز در این مراسم محفوظات خود را ارائه خواد داد و در ادامه نیز گروه نمایشی فاطمیشو، قطعهای نمایشی اجرا خواهند کرد.
این کرسی تلاوت از ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه آغاز میشود و در پایان نیز به تعدادی از حضار به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.