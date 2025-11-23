به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، همت زاده افزود: این آزمایشگاه، با هدف تشخیص تقلبات در فرآورده‌های گوشتی و ارتقاء سطح نظارت بر کیفیت تولیدات، فعالیت خود را آغاز کرد.

وی گفت: این واحد آزمایشگاهی، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجهیزات دقیق، قادر است در کم‌ترین زمان ممکن تقلبات مرتبط با نوع گوشت مورد استفاده در فرآورده‌های گوشتی وارداتی و داخلی را شناسایی کند.

همت زاده گفت: هدف اصلی از راه‌اندازی این مرکز، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، تضمین رعایت استاندارد‌های سلامت و ایمنی و جلوگیری از عرضه محصولات غیراستاندارد است.

وی بر اهمیت نظارت مستمر و اثرگذاری این آزمایشگاه در جلوگیری از واردات و تولید فرآورده‌های ناسالم تأکید کرد و راه‌اندازی این آزمایشگاه را گامی مؤثر برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات با کیفیت و استاندارد و تقویت نظام کنترل کیفیت در سطح استان برشمرد.