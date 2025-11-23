به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار سید موسی حسینی در مراسم یادواره شهدای بخش وشمگیر شهرستان آق قلا و آیین وداع با شهید گمنام دفاع مقدس، با تبریک فرارسیدن هفته بسیج گفت: شهید گمنام مشخص نیست اهل کجاست و شیعه است یا سنی؛ او شهید اسلام است و متعلق به جهان اسلام. امروز وظیفه مردم این است که پدری، مادری، برادری و خواهری برای شهدا کرده و راه آنان را ادامه دهند.

فرمانده سپاه نینوا با بیان اینکه شهدا برای دفاع از اسلام و انقلاب از خواسته‌های دنیوی خود گذشتند، افزود: در چنین مراسمی باید با شهدا عهد ببندیم که راهشان را ادامه داده و پرچم و سلاحی را که بر دوش داشتند بر زمین نگذاریم. شهدا در مسیر ایمان، ولایت‌مداری و اخلاص به بالاترین درجات رسیدند و ملت ایران باید امانت اسلام، انقلاب، ایران و ولایت فقیه را حفظ کند.

سردار حسینی با اشاره به حضور مشترک علمای شیعه و اهل سنت و مردم هر دو مذهب در این یادواره، این هم‌نشینی را جلوه‌ای از وحدت کم‌نظیر اسلامی دانست و تأکید کرد: چنین انسجامی خارِ چشم دشمنان است و باید از آن پاسداری کرد.

وی یادواره شهدا را مجلسی برای جلا دادن روح و پیوند دوباره با ارزش‌های عاشورایی توصیف کرد و گفت: این مراسم، جایگاه تبیین ایثار و رشادت رزمندگان است.

وی با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ایران به برکت اسلام، شهدا، مردم و رهبری، مقتدر است. دشمن در پی ایجاد تفرقه و آشوب است و باید با بصیرت از انسجام ملی حفاظت کنیم.

فرمانده سپاه نینوا در پایان گفت: سیلی محکم جمهوری اسلامی به رژیم صهیونیستی و آمریکا، آنان را هوشیار کرده است و حضور مردم می‌تواند دشمن را مأیوس کند و تک‌تک ما وظیفه داریم مراقب نقشه‌های آنان باشیم. امروز زمان حفظ اتحاد و پرچم‌داری جریان حق است.