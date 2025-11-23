پخش زنده
سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: با وجود مشکلات اعتباری و محدودیتهای مالی، بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال منابع برای حمایت از تعاونیها در استان جذب شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سیدعلیاصغر حسینیشیروانی در نشست تخصصی و هماندیشی تعاونگران استان مازندران با اشاره به وضعیت تعاونیهای استان گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار تعاونی در استان ثبت شده است که از این تعداد حدود ۸ هزار تعاونی فعال هستند.
وی با بیان اینکه بسیاری از تعاونیهای غیرفعال، به دلیل نبود شرایط حمایتی مناسب در گذشته حتی فرصت بهرهبرداری و فعالیت نداشتهاند، افزود: در سالهای اخیر حمایتهای قابل توجهی توسط بانک توسعه تعاون از تعاونیهای استان انجام شده است، اما با توجه به تعداد بالای تعاونیها، نیاز به افزایش و توسعه این حمایتها احساس میشود.
سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به عملکرد سال گذشته، گفت: با وجود مشکلات اعتباری و محدودیتهای مالی، بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال منابع برای حمایت از تعاونیها در استان جذب شد که این رقم نشاندهنده تلاشهای صورت گرفته برای تقویت بخش تعاون در مازندران است.
حسینیشیروانی گفت: توسعه تعاونیها و افزایش سطح فعالیت آنها نه تنها زمینه ایجاد اشتغال پایدار در استان را فراهم میکند، بلکه نقش مهمی در بهبود اقتصاد محلی و افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان دارد.