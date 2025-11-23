به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهددیشب در گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: براساس رصد و پایش صورت گرفته در یکی از پایگاههای بستری بیماران تنفسی در ابتدای آبان ۷ درصد ابتلای به بیماری ها‌ی تنفسی در مشهد مربوط به آنفولانزا و ۲ درصد مربوط به کرونا بود.

دکتر مهدی قلیان افزود :این آمار هم اکنون با شیب تند به ۳۲ درصد ابتلا به آنفولانزا و دو و چهار دهم درصد ابتلا به کرونا رسیده است.

وی با اشاره به اینکه ماهیت همه بیماری‌های تنفسی یکی است افزود: شرایط اقلیمی ونبود بارندگی باعث تشدید بیماریهای تنفسی در مشهد شده استد که بارش باران با افزایش رطوبت هوا میتواندمانع از شیوع این بیماری ها شود.

دکتر قلیان با اشاره به وجود واکسن آنفولانزا در مراکز جامع سلامت از افراد و گروههای پرخطرمانند مادران باردار ، جانبازان وافراد دارای نقص سیستم ایمنی خواست در صورتی که در مرحله کومون بیماری نیستند برای تزریق واکسن آنفولانزا اقدام کنند.

وی با اشاره به جذب هفتصد پرستار در سال گذشته در مشهد گفت: هرچند که سرانه تعداد پرستار نسبت به تخت بستری در کشور کم است با جذب این تعداد پرستار نسبت به سرانه کشور در حد قابل قبولی هستیم.

دکتر قلیان همچنین غیر مجازی شدن مدارس در مشهد را راهی برای شکسته شدن زنجیره و چرخه آنفولانزا دانست.