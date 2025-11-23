پخش زنده
مدیر کل استاندارد چهارمحال و بختیاری از افتتاح آزمایشگاه برق و الکترونیک خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، همت زاده گفت: این آزمایشگاه، با هدف ارتقاء سطح کنترل کیفیت، نظارت بر تولیدات داخلی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این مرکز آزمایشگاهی، بر اساس استانداردهای ملی و بینالمللی طراحی و راهاندازی شده است و امکان انجام آزمایشهای تخصصی و دقیق بر روی فرآورده سیم و کابل و همچنین لوازم خانگی را فراهم میآورد.
وی گفت: هدف از افتتاح این آزمایشگاه، تضمین کیفیت، رعایت استانداردهای ایمنی و افزایش اعتماد مصرفکنندگان به محصولات داخلی است.
هکت زاده افزود: راهاندازی این آزمایشگاه نماد تعهد استان در رعایت استانداردهای مربوط به ایمنی و کیفیت در حوزه برق و الکترونیک است و میتواند الگوی مناسبی برای سایر تولیدکنندگان باشد.