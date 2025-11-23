سران ۹ کشور اروپایی با همراهی ژاپن و کانادا در نشست سالانه اعضای گروه بیست به میزبانی آفریقای جنوبی، که بدون حضور سران آمریکا و روسیه برگزار شد با صدور بیانیه‌ای از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین ابراز نارضایتی و نگرانی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رسانه‌ها در انگلیس با پرداختن به این موضوع در صدر اخبار خود از ناامیدی کشور‌های اروپایی از جمله انگلیس متحد سنتی آمریکا در بیانیه مشترک آنها و اجرای طرح ۲۸ ماده‌ای ترامپ برای برقراری صلح در اوکراین خبردادند.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان که کشورش به همراه دیگر کشور‌های اروپایی حدود دویست میلیارد یورو به اوکراین برای جنگ با روسیه کمک کردند در سخنانی گفت: شکست اوکراین بر کل قاره اروپا تأثیر منفی خواهد گذاشت.

استارمر نخست وزیر انگلیس نیز که بار‌ها از اینکه کشورش پیشتاز کمک‌ها از جمله کمک‌های تسلحاتی به اوکراین بوده است با افتخار یاد کرد و گفت: اکنون زمانی است که گروه بیست باید نقش خود را در این روز‌های حیاتی ایفا کند.

ترامپ تا پنجشنبه این هفته به اوکراین مهلت داده است تا موافقت خود را با طرح صلح ترامپ اعلام کند.

به نوشته رسانه‌های انگلیس در طرح ترامپ الزاماتی برای اروپا و ناتو در نظر گرفته شده که خشم سران کشور‌های اروپایی حامی اوکراین را برانگیخته است و اجرای آن به رضایت اعضای اتحادیه اروپا و ناتو مشروط کردند.

طرح صلح ترامپ برای اوکراین، نخستین نشست سران گروه بیست در قاره آفریقا را که در کشور آفریقای جنوبی برگزار شد تحت الشعاع قرار داد. آفریقای جنوبی ریاست دوره‌ای نشست سران گروه بیست را برعهده دارد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها در انگلیس، اعضای گروه بیست حدود ۸۵ درصد از اقتصاد جهان، و ۷۵ درصد تجارت بین‌المللی و بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.