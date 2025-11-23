پخش زنده
مهدی پوراسماعیل با غلبه بر حریفانی از کره جنوبی و یونان به مرحله نیمه نهایی مسابقات تکواندو در بازیهای المپیک ناشنوایان راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هشتمین روز بازیهای المپیک ناشنوایان، امروز (یکشنبه ۲ آذر) رقابتهای تکواندو هم در توکیو آغاز شد.
مهدی پوراسماعیل یکی از نمایندگان ایران است که در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم به مبارزه با حریفانش پرداخت. او در اولین مبارزه برابر حریف سرسخت کرهای با نتیجه دو بر یک پیروز شد. پوراسماعیل در راند اول و سوم این مبارزه به ترتیب ۲۰ بر ۱۹ و ۱۶ بر ۱۲ پیروز شد و نتیجه راند دوم را ۱۵ به ۸ واگذار کرد. پوراسماعیل در دومین مبارزه برابر حریف یونانی در دو راند و با نتایج ۱۵ بر یک و ۱۶ بر ۴ پیروز شد.
بدین ترتیب مهدی پوراسماعیل به مرحله نیمه نهایی رقابتهای تکواندو بازیهای المپیک ناشنوایان راه یافت.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.