به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش بزرگ طلایه‌داران فاطمی با حضور ۲۰۰ مداح از شهرهای آمل، بهشهر، ساری، بابل، چمستان، فریدونکنار و محمودآباد در مسجد نبی اکرم (ص) روستای بانصرکلای بخش دابودشت آمل برگزار شد.

سلمان‌پور، نایب رئیس کانون مداحان شهرستان آمل در این مراسم گفت: این همایش با هدف ارتقای سطح کیفی مداحان و بررسی مشکلات آنان در آستانه ایام فاطمیه برگزار شده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر مداحان در ترویج معارف اسلامی افزود: داشتن بصیرت و دشمن‌شناسی نخستین اولویت جامعه محسوب شده و مداحان در این زمینه بسیار تأثیرگذار هستند.