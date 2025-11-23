پخش زنده
فرماندار هریس اعلام کرد: مدارس ۱۲ کلاسه شهر کلوانق و بخشایش این شهرستان تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وی در جلسه هماهنگی آموزش و پرورش شهرستان هریس همچنین از آغاز عملیات احداث مدرسه ۶ کلاسه در روستای مقصودلو و محوطه سازی مدرسه نمرور خبر داد.
فرماندار از قول مساعد برای بهسازی، محوطهسازی و آسفالت مدرسه نمرور از طرف اداره نوسازی و تجهیز مدارس استان گفت.
فرماندار هریس با اشاره به نقش خیران در توسعه زیرساختهای آموزشی، از برگزاری همایش مجمع خیرین شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.