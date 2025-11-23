پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع قرمز و ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شاخص کیفی هوا امروز یکشنبه دوم آذر منتهی در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۵۲، خرمشهر با ۱۵۷، شادگان با ۱۵۲، ماهشهر با ۱۵۸، کارون با ۱۸۳، اهواز با ۱۷۴، آغاجاری با ۱۵۵ و بهبهان با ۱۵۷ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمای گروههای سنی قرار گرفت.
شاخص کیفی هوا در هویزه با ۲۳۱ میکرو گرم بر متر مکعب در وضع بنفش و بسیار ناسالم و شهرهای هندیجان، امیدیه، ملاثانی و شوشتر در وضع نارنجی و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار دارد.
همچنین وضعیت هوا در شهرهای رامشیر، هفتکل، باغملک، لالی، دزفول، اندیمشک و ایذه، شوش در وضع زرد و قابل قبول و شهرهای رامهرمز، ایذه، دزپارت، اندیکا و مسجدسلیمان گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.