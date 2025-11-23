به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی در بازدید خبرنگاران از محور دیهوک- بشرویه گفت: عملیات آسفالت حفاظتی در محور‌های استان با هدف افزایش عمر مفید جاده‌ها، کاهش هزینه‌های بهسازی سنگین و بهبود سطح سرویس‌دهی به کاربران جاده‌ای در حال اجراست و اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در پیشگیری از خرابی‌های گسترده خواهد داشت.

فرخی افزود: محور دیهوک- بشرویه حدود ۷۵ کیلومتر طول دارد و بر اساس قراردادی که برای این مسیر تعریف شده، ۲۶ کیلومتر آن زیرپوشش آسفالت حفاظتی قرار می‌گیرد بنابراین تاکنون حدود ۱۶ کیلومتر اجرا شده و ۱۰ کیلومتر دیگر نیز در حال انجام است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: یکی از دلایل اصلی خرابی جاده‌ها نفوذ آب و یخبندان است که با اجرای آسفالت حفاظتی، سطح جاده آب‌بندی شده و از تخریب لایه‌های زیرین جلوگیری می‌شود و این کار علاوه بر افزایش کیفیت مسیر، هزینه‌های تعمیر ونگهداری را کاهش می‌دهد

فرخی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۸۰ کیلومتر عملیات آسفالت در محور‌های استان انجام شده که نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر آن مربوط به راه‌های شریانی و باقی در راه‌های فرعی و روستایی است و محور دیهوک – بشرویه نیز به‌عنوان یک محور فرعی از همین برنامه بهره‌مند شده است.

وی در حاشیه بازدید خبرنگاران از محور فردوس – دیهوک – راور، نیز با اشاره به ماهیت مداوم خدمات راهداری افزود: راهداران در هیچ‌یک از فصول از چرخه فعالیت خارج نمی‌شوند؛ در نوروز طرح راهداری نوروزی، در تابستان مدیریت سفر‌های تابستانی، در ایام اربعین و ۲۸ صفر موج تردد زائران و در زمستان طرح راهداری زمستانی را پیش رو داریم؛ به‌عبارتی نیرو‌های ما ۲۴ ساعت شبانه‌روز در سرما و گرما پای کار هستند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی درباره پروژه‌های در حال اجرا در این محور گفت: محور دیهوک به سمت راور (سه راهی شهید زارع- دیهوک) از مسیر‌های اصلی و ترانزیتی استان است که روزانه بیش از پنج هزار خودرو از آن عبور می‌کنند، در این مسیر ۱۷ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی در حال اجراست که تاکنون ۱۲ کیلومتر آن تکمیل و پنج کیلومتر باقی‌مانده در دست اقدام است.

به گفته وی قسمتی از محور فردوس دیهوک در حوزه شهرستان فردوس نیز پروژه روکش آسفالت گرم آغاز شده و در حال اجراست لذا علاوه بر این، در شهرستان‌های طبس، بشرویه و بخش دیهوک چندین طرح دیگر در حوزه روکش آسفالت و تثبیت بستر جاده در دست اجرا قرار دارد.