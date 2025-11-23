به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی همچنین از اعمال قانون هزار و ۳۳۴ تخلف حادثه ساز رانندگان در یک هفته اخیر خبر داد.

سرهنگ خسروی افزود: از ابتدای امسال ۱۰ هزار ۷۳۳ نفر در استان موفق به اخذ گواهینامه رانندگی پایه سه شده‌اند.

به گفته وی در این مدت به ۶۳ هزار و ۸۷ نفر از متقاضیان، در فرایند اخذ گواهینامه‌های رانندگی (آزمون تئوری، عملی) خدمت ارائه شده است

سرهنگ خسروی با اشاره به ارائه ۱۷ هزار و ۹۸۳ خدمت به شهروندان استان در یک هفته اخیر گفت: این خدمات شامل شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات، رسیدگی به تصادفات و سایر خدمات مورد نیاز شهروندان بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی همچنین از تقدیر از ۱۰۰ راننده قانونمند با اهدای گل و کلاه ایمنی در یک هفته اخیر خبر داد.

سرهنگ خسروی با اشاره به اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک ناخوانا، مخدوش، صدای ناهنجار، چراغ زنون و شیشه دودی در یک هفته گذشته، افزود: در این رابطه ۷۳۵ وسیله نقلیه اعمال قانون و رفع نقص شد.

وی همچنین از معرفی ۱۹ راننده به مراجع قضایی در یک هفته اخیر خبر داد.