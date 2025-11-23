به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رضا افراسیابی با اعلام این خبر گفت: از این مقدار، ۱۰۶۸ تن کود سوپرفسفات تریپل وارداتی و ۳۵۰ تن کود سوپرفسفات ساده تولید داخل بوده که پس از اخذ تأییدیه کیفیت در مرکز تحقیقات، بین کشاورزان توزیع شده است.

وی افزود: کودهای توزیع‌شده پس از نمونه‌برداری و اطمینان از کیفیت و صحت درصد عناصر غذایی، در اختیار کشاورزان استان قرار گرفته‌اند.

این اقدام در راستای حمایت از کشاورزان و افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی در استان انجام شده است.