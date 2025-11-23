در پی انتشار کلیپی از رفتار هنجارشکنانه یک راننده تراکتور در هسته مرکزی شهر سرعین، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت با اقدام سریع و هدفمند، متخلف را شناسایی و در روستای حکیم‌قشلاقی دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرمانده انتظامی شهرستان سرعین از شناسایی و دستگیری راننده تراکتور متخلف که با رفتار هنجارشکنانه خود موجب نگرانی شهروندان در محدوده مرکزی شهر شده بود، خبر داد.

سرهنگ سیدصابر ابراهیمی با اعلام این خبر گفت: پس از انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر تردد غیرمجاز و مخاطره‌آمیز یک دستگاه تراکتور در هسته مرکزی سرعین، موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با اقدامات اطلاعاتی و میدانی، راننده متخلف را در روستای حکیم‌قشلاقی شناسایی و دستگیر کردند. پس از تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی سرعین با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه رفتار تهدیدکننده امنیت و آرامش عمومی گفت: حفظ نظم و امنیت شهری اولویت پلیس است و با متخلفانی که با اقدامات مخاطره‌آمیز آرامش جامعه را مختل کنند، برخورد قانونی و بدون اغماض خواهد شد.