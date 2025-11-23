مدارس خراسان شمالی سه شنبه و چهارشنبه غیر حضوری شد
مدارس استان در تمام مقاطع در روزهای سه شنبه و چهارشنبه غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛
با تصمیم ستاد مدیریت و پاسخگویی به بحران استانداری و به دنبال افزایش موارد ابتلای دانش آموزان به بیماریهای سرماخوردگی و ویروسی، همه مدارس شهری و روستایی استان در تمامی مقاطع تحصیلی، روزهای سه شنبه ۴ آذر و چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴، به صورت غیرحضوری و در بستر شاد برگزار خواهند شد.
علی متقیان، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: این تصمیم با هدف شکستن زنجیره انتقال بیماری و حفظ سلامت دانشآموزان اتخاذ شده است.
وی همچنین بر استفاده از ماسک و پرهیز از ازدحام غیر ضروری تاکید کرد.
این اقدام فرصتی برای مدارس و خانوادهها فراهم میآورد تا با رعایت پروتکلهای بهداشتی، از گسترش بیشتر بیماری در محیطهای آموزشی جلوگیری کنند.
بر همین اساس، فرآیند آموزشی در این دو روز به صورت غیر حضوری و از طریق شبکه شاد پیگیری خواهد شد.