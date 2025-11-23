مدیرکل مدیریت بحران مازندران از توقف گسترش دامنه آتش‌سوزی در منطقه الیت چالوس خبر داد و گفت: با حضور ۴۰ تیم عملیاتی زمینی و ۸ بالگرد، امیدواریم در روزهای آینده آتش به طور کامل مهار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با اعلام توقف گسترش آتش‌سوزی در منطقه الیت چالوس گفت: با تلاش ۴۰ تیم عملیاتی زمینی و بهره‌گیری از ۸ فروند بالگرد و ۲ فروند هواپیمای ایلوشین، موفق به مهار دامنه آتش شده‌ایم.

وی که در هشتمین روز عملیات اطفا سخن می‌گفت، افزود: با وجود صعب‌العبور بودن منطقه و شیب بالا، هماهنگی‌های بین‌بخشی افزایش یافته و مقامات عالی دولتی به صورت مستمر در حال رصد وضعیت هستند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با بیان اینکه آتش‌سوزی از شامگاه ۲۴ آبان آغاز شده، خاطرنشان کرد: امیدواریم در روزهای آینده شاهد اطفای کامل آتش در این منطقه باشیم.