

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (یکشنبه ۲ آذر) مبارزات وزن ۹۷ کیلوگرم برگزار شد.

در این وزن از مسابقات، عرفان ستاری بعد از استراحت در دور نخست، مبارزه خود در دور دوم را برابر حریفی از روسیه برگزار کرد و ۱۶ بر ۶ پیروز شد. او برای انجام مبارزه خود مقابل حریفی از هند که قهرمانی المپیک را در کارنامه دارد روی تشک رفت، اما با نتیجه ۷ به یک شکست خورد و از صعود به فینال بازماند.

بدین ترتیب ستاری باید آخرین مبارزه خود را برای کسب نشان برنز برگزار کند.

پیش از این کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم، محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم و ابوالفضل زهره وند در وزن ۷۴کیلوگرم در کشتی ازاد فینالیست شده بودند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.