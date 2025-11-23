در سالروز شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) ، پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در سمنان تشییع می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) پیکر‌های مطهر ۳۰۰ شهید دوران هشت سال دفاع مقدس در کشور تشییع می شود که مردم استان سمنان میزبان ۸ شهید گمنام هستند.

مراسم وداع با پیکر این شهدا نیز امروز یکشنبه ۲ آذر در مناطق مختلف استان سمنان برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر این قهرمانان گمنام ساعت ۹ صبح فردا از میدان کوثر تا معراج شهدای سمنان برگزار می‌شود. پیکر مطهر دو تن از این شهدا در ساختمان شرکت آب منطقه‌ای و ورودی محله جانبازان سمنان و پیکر مطهر ۶ شهید دیگر در سایر شهرستان‌های استان تدفین خواهد شد.

همچنین مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نیز ساعت ۱۴:۳۰ در معراج الشهدا آغاز می‌شود.