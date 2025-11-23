نشست شورای اداری استان یزد همزمان با هفته بسیج و با محوریت تشریح فعالیت‌ها و رویکرد‌های این نهاد مردمی در عرصه‌های مختلف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست شورای اداری استان یزد با حضور بابایی استاندار یزد، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استان برگزار شد.

در این نشست، سردار غلامی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، این نهاد را معجزه‌ای الهی دانست که به فرمان امام خمینی (ره) شکل گرفت و طی سال‌های انقلاب در عرصه‌های مختلف افتخارات بزرگ و سرنوشت‌سازی را رقم زده است.

سردار غلامی با بیان اینکه بسیج قوی‌ترین و گسترده‌ترین سازمان مردمی در جهان است، گفت:بسیج در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، علمی و خدمت‌رسانی کارنامه درخشانی دارد و نقش‌آفرینی آن در حل مسائل کشور بر کسی پوشیده نیست.

وی تأکید کرد: تا زمانی که تفکر و فرهنگ بسیجی در کشور و در میان مدیران حاکم باشد، دشمن هرگز قادر نخواهد بود به اهداف خود دست یابد.

فرمانده سپاه الغدیر با تشریح بخشی از فعالیت‌های بسیج، به‌ویژه در حوزه خدمت‌رسانی، افزود:بسیجیان استان یزد با روحیه‌ای قوی و جهادی، همانند گذشته آماده نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف هستند و در مسیر کمک به مردم و پاسداری از ارزش‌های انقلاب لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.