صادرات کنسانتره میوه فردوس به روسیه و اروپا
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی از صادرات کنسانتره میوه فردوس به روسیه و اروپا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: این شرکت با بهرهگیری از ماشینآلات پیشرفته ساخت کشور آلمان، سالانه حدود ۸۷۰۰ تن کنسانتره میوه از جمله سیب، انار و انگور و ۱۵۰۰ تن انواع روغن خام گیاهی تولید میکند.
محسن اسفندیاری افزود: در زمینه اشتغالزایی، این واحد صنعتی برای ۲۵ نفر به صورت ثابت و دائم اشتغال پایدار ایجاد کرده است و همچنین در اوج فصل تولید، ۴۰ نیروی فصلی اضافه میشوند.
وی گفت: محصولات تولیدی این شرکت، علاوه بر تامین نیاز داخلی، به کشورهای متعددی از جمله روسیه، ترکیه، ارمنستان، آلمان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشود که این امر نقش بسزایی در ارزآوری، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی توانمندیهای تولیدی شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی ایفا میکند.