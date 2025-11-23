معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جی‌دی ونس، با رد انتقادها از طرح ۲۸ ماده‌ای دونالد ترامپ برای پایان جنگ اوکراین، مدعی شد این انتقادها بر «درک نادرست» و بی‌توجهی به واقعیت‌های میدانی استوار است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از روزنامه «دهیل»، ونس در پیامی آنلاین سه شرط اصلی برای هر توافق موفق را «توقف کشتار همراه با حفظ حاکمیت اوکراین»، «قابلیت پذیرش برای هر دو طرف» و «جلوگیری از آغاز دوباره جنگ» اعلام کرد و افزود تمام انتقادها از چارچوب صلح پیشنهادی دولت، یا آن را بد فهمیده‌اند یا واقعیت‌های موجود در میدان را تحریف می‌کنند.

این گزارش افزود: ونس با انتقاد از کسانی که دستیابی به پیروزی را به تزریق بیشتر پول، سلاح یا تحریم‌ها گره می‌زنند، گفت چنین تصوراتی «فانتزی» است و صلح را نه «دیپلمات‌های شکست‌خورده» بلکه «افراد واقع‌بین» می‌توانند محقق کنند.

در ادامه آمده است که طرح صلح یادشده از سوی استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، و کریل دیمیتریِف، از نزدیکان ولادیمیر پوتین تدوین شده و تنها تعداد محدودی از مقام‌های اوکراینی در جریان جزئیات آن قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که باعث شگفتی متحدان اوکراین در کنگره شده و حتی یک جمهوری‌خواه این طرح را «طرفدار روسیه» توصیف کرده است.

این گزارش اضافه کرد که بر اساس طرح پیشنهادی، مناطقی از کریمه، لوهانسک و دونتسک تحت «کنترل دوفاکتوی» روسیه قرار می‌گیرد، ارتش اوکراین کوچک می‌شود و حضور نیروهای ناتو در خاک این کشور ممنوع خواهد شد؛ اقدامی که یکی از موانع اصلی طرح اروپایی‌ها برای ایجاد نیروی حافظ صلح در اوکراین به شمار می‌رود.

در ادامه آمده است که تنها امتیاز درنظرگرفته‌شده برای اوکراین این است که ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده روسیه صرف بازسازی این کشور شود، ضمن اینکه تحریم‌ها علیه روسیه و متحدانش لغو می‌شود و مسکو دوباره به اقتصاد جهانی بازمی‌گردد.

این گزارش افزود: طرح جدید چند ماه پس از توقف مذاکرات صلح ارائه شده؛ توقفی که پس از نارضایتی ترامپ از ادامه حملات روسیه به اوکراین حتی بعد از دیدار چهره‌به‌چهره او با پوتین رخ داد و واشنگتن در واکنش تحریم‌های تازه‌ای علیه شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه اعمال کرد.

در ادامه آمده است که سناتورهای جمهوری‌خواه راجر ویکر و میچ مک‌کانل از این طرح به‌ شدت انتقاد کرده و آن را مغایر منافع آمریکا و امتیازدهی بیش از حد به پوتین دانسته‌اند؛ ویکر تأکید کرد که اوکراین نباید مجبور به واگذاری سرزمین‌هایش شود و آرایش نیروهای مسلح این کشور باید تصمیمی «کاملاً حاکمیتی» باشد.

این گزارش اضافه کرد که مک‌کانل نیز در پیامی آنلاین مدعی شده است پوتین تمام سال گذشته را صرف «فریب دادن ترامپ» کرده و اگر مقام‌های دولت بیشتر نگران جلب رضایت مسکو هستند تا تأمین یک صلح واقعی، رئیس‌جمهور باید «مشاوران جدیدی» انتخاب کند.

در ادامه آمده است که کاخ سفید از خوش‌بینی دن دریسکول، وزیر ارتش آمریکا، پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی برای بررسی طرح صلح خبر داده و زلنسکی نیز در پیامی از تلاش‌های ترامپ قدردانی کرده و گفته است تیم او در حال بررسی این پیشنهاد است.

دهیل در پایان نوشت که ولادیمیر پوتین نیز در نشست تلویزیونی شورای امنیت روسیه گفته است این طرح می‌تواند مبنایی برای پایان جنگ باشد، هرچند احتمال داده است کی‌یف از پذیرش آن سر باز زند. در پایان آمده است که ترامپ برای پاسخ اوکراین، ضرب‌الاجل «روز شکرگزاری» تعیین کرده است.