به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نمایش برای تنهایی علی، روایتی از سبک و سیره زندگی و جهاد تبیین حضرت زهرا سلام الله علیها و شهدای جنگ ۱۲ روزه در نطنز به روی صحنه رفت.
رییس انجمن هنرهای نمایشی نطنز گفت: این اثر سهبعدی با بهرهگیری از سبک نوین هنری، نورپردازی پیشرفته، صدا، بازیگری خلاق و جلوههای ویژه، بخشی از زندگانی نورانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) را بازآفرینی میکند.
علی ترابیان افزود: این نمایش روایتهایی از زندگی شهدا را به تصویر میکشد و به مسائل اجتماعی و خانوادگی میپردازد که با توسل به حضرت زهرا (س) به گرهگشایی و حل آنها میرسد.
ترابیان گفت: در این اثر فاخر بیش از ۱۲۰ هنرمند، نقشآفرینی میکنند.