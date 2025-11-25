گروه جهادی بنی آدم وابسته به هلال احمر استان ، به ٢٠٠ نفر در هرند خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول این گروه جهادی گفت: به همت گروه ٣٢ نفره بنی آدم وابسته به هلال احمر استان ٢٠٠ نفر نیازمند در هرند به مدت دو روز خدمات رایگان درمانی دندانپزشکی دریافت کردند.

علیرضا فرزانه خو با بیان اینکه این گروه با ٢٠ یونیت فعال، خدمات ترمیم، جراحی و کشیدن دندان را انجام دادندگفت: این گروه جهادی از ابتدای امسال تا کنون به بیش از ٢٠٠٠ نفر در هفت منطقه کشور خدمات رایگان ارائه داده‌اند.