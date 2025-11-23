به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ خانم ربابه موسی زاده بانوی زحمتکشی که برای گذران امورات زندگی تولید محصولات غذایی از قبیل قطاب کلوچه نان روغنی و نان سبزی می‌کند.

این بانو به مدت بیست سال مشغول به این کار می‌باشد و توانسته از این راه در کنار همسر خود بزای خود و همسر وفرزندانش شرایط مناسبی برای زندگی فراهم کند

حال تصمیم دارد با گرفتن تسهیلات بتواند ضمن تجهیز کارگاه خود بانوان دیگری را مشغول به کار کند، زیرا وی عقیده دارد کار کردن عار نیست و زن ومرد نمی‌شناسد بلکه همه اعضای خانواده باید برای زندگی خود تلاش کنند.

ایشان غیر از تولید نان به همسر خود در دامداری و کشاورزی کمک میکند و محصولاتی از قبیل ماست کره دوغ کشک و قره قروت را تولید و به فروش میرساند.