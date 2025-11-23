پخش زنده
امروز: -
معاون اقتصادی استاندار همدان از جانمایی و هماهنگیهای انجامشده برای ایجاد نخستین بازارچه میوه و ترهبار درونشهری در همدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید مجتبی حسینی در جلسه اقدام مشترک بازار با بیان اینکه این مجموعه بهزودی برای عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات کشاورزی راهاندازی میشود، هدف اصلی این اقدام را تنظیم هوشمند بازار و مقابله با سوداگری اعلام کرد.
او با تأکید بر اینکه تقویت سازوکارهای عرضه مستقیم، یکی از راهبردهای کارآمد در مهار التهابات بازار و جلوگیری از شکلگیری سوداگری است، افزود: در این چارچوب، ایجاد بازارچههای عرضه مستقیم کالا در تمامی شهرستانهای استان در دستور کار قرار گرفته و بهزودی نخستین بازارچه ویژه عرضه بیواسطه میوه و ترهبار آغاز به کار خواهد کرد.
معاون اقتصادی استاندار، توسعه این بازارچهها را عاملی مؤثر در کاهش هزینههای مبادله، ارتقاء شفافیت در زنجیره تأمین و افزایش دسترسی اقشار مختلف به کالاهای اساسی با قیمت منصفانه دانست و بر تداوم نظارتهای میدانی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تحقق این رویکرد تأکید کرد.