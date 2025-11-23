براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _یکشنبه دوم آذر_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهر هویزه به ۲۲۱ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است و این شهر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد.

این شاخص در شهر‌های آبادان ۱۵۶، آغاجری ۱۵۵، اهواز ۱۶۹، خرمشهر ۱۵۷، شادگان ۱۵۲، کارون ۱۸۳ و ماهشهر ۱۵۸ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.

شاخص آلودگی هوا در شهر‌های امیدیه ۱۱۴، بهبهان ۱۴۲، شوشتر ۱۲۸، ملاثانی ۱۳۶و هندیجان ۱۰۶ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، وضعیت هوا در اندیمشک، باغملک، دزفول، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان و هفتکل قابل قبول ارزیابی شده است.

اندیکا، ایذه و دهدز سه شهر با هوای پاک گزارش شده‌اند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.