مردم مؤمن و ولایت مدار تکاب همزمان با ایام فاطمیه خانه‌های خود را به حسینیه فاطمی تبدیل و آیین‌های عزاداری فاطمی برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حاج علی فلاح یکی از صد‌ها شهروند تکابی است که با تبدیل خانه خود به حسینیه حضرت زهرا (س) در ایام فاطمیه میزبان عزاداران فاطمی است.

در محفل خانگی عزاداری فاطمی حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: روضه‌های خانگی، سنتی دیرینه با قدمتی طولانی از جمله مظاهر عشق، محبت و دلدادگی مردم تکاب به اهل بیت پیامبر (ص) است که حال و هوا و صفای خاصی دارد.

امام جمعه تکاب افزود: هدف از طرح مراسم خانگی عزاداری فاطمی ترویج سبک و سیره حضرت زهرا (س)، توجه به نقش مادری، تبیین جایگاه زن در اسلام و زن در تراز انقلاب اسلامی، اهمیت جایگاه جهاد تبیین و آشنایی و انس کودکان با اهل بیت (ع) است.

وی گفت: طرح روضه‌های خانگی تحت عنوان خانه‌های فاطمی با مشارکت و همکاری مردم، مداحان، مبلغین و مبلغات در تکاب برگزار می‌شود.

در پایان این آیین معنوی با طبخ و توزیع آش نذری و میوه از عزاداران فاطمی پذیرایی شد.