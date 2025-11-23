پخش زنده
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی «مراسم تشییع و وداع ۱۰۰ تن از شهدای گمنام تفحص شده جنگ تحمیلی» در روز دوشنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در پایتخت را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اجرای زمان این طرح اعلام کرد: این مراسم، از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دوشنبه سوم آذرماه از درب اصلی دانشگاه تهران آغاز و در ادامه پیکر شهدا به سمت معراج الشهداء در مسیر خیابان انقلاب - پل حافظ و در ادامه خیابان بهشت با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع، با حضور پایتخت نشینان تشییع خواهند شد.
وی در ادامه اظهار داشت: بدین منظور محدودیتهای تردد، از ساعت ۶:۳۰ روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۳، در معابر ذیل در سه مرحله به اجرا گذاشته میشود. مرحله اول از ساعت ۰۶:۳۰ صبح روز دوشنبه۱۴۰۴/۰۹/۰۳ از سمت شمال خیابانهای طالقانی و پورسینا به سمت جنوب، از سمت غرب خیابان آزادی از تقاطع زارع، از سمت شرق از تقاطع انقلاب - ولیعصر (عج) و از سمت جنوب از خیابان لبافی نژاد و نظری به سمت شمال است.
وی افزود:خیابان کارگر از تقاطع کمالی تا میدان انقلاب و خیابان امام خمینی (ره) از تقاطع کمالی تا میدان حر در زمان حرکت کامیونهای حامل پیکرهای پاک شهدا اعمال محدودیت میشود.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ درباره مرحله دوم ادامه داد: از سمت شمال از کریم خان و بلوار کشاورز، از سمت غرب از تقاطع آزادی- توحید، از سمت شرق از میدان فردوسی و از سمت جنوب از خیابان جمهوری را شامل میشود.
موسوی پور گفت: در مرحله سوم، از سمت شمال از کریم خان و بلوار کشاورز، از سمت غرب از تقاطع آزادی- توحید، از سمت شرق از خیابان شریعتی و پل چوبی و از سمت جنوب از خیابان جمهوری اجرا میشود.
وی افزود: ممنوعیتهای توقف نیز از ساعت ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ در خیابان انقلاب و کلیه معابر عمود بر خیابان انقلاب، حد فاصل میدان انقلاب تا تقاطع حافظ، خیابان حافظ و وحدت اسلامی از تقاطع انقلاب تا تقاطع ابوسعید و خیابان بهشت انجام میگردد.
سردار موسویپور خاطر نشان کرد: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم را دارند؛ پیش بینی چینش محل توقف اتوبوسهای شرکت واحد در خیابانهای آزادی از میدان انقلاب به سمت غرب، خیابان دانشگاه، کارگر شمالی و جنوبی، ابوریحان، خیابان قرنی به شمال، طول خیابان ولیعصر (عج) به سمت شمال بعد از خیابان انقلاب، جمالزاده از خیابان آزادی تا خیابان فاطمی، طالقانی شرق به غرب حدفاصل شریعتی تا خیابان ولیعصر (عج) مستقر هستند.
موسوی پور گفت: برای اتمام مراسم در معراج شهداء واقع در خیابان بهشت نیز در خیابان خیام، خیابان ۱۵ خرداد، خیابان وحدت اسلامی به سمت جنوب، خیابان فیاض بخش نیز اتوبوسها مستقر خواهند بود.
موسوی پور افزود: همچنین محلهای پیش بینی شده برای سرویس دهی تاکسیها در تقاطع آزادی- زارع تا میدان انقلاب، تقاطع کارگر- بلوار کشاورز تا میدان انقلاب، از میدان فردوسی تا تقاطع ولیعصر (عج)، از تقاطع کارگر جنوبی- جمهوری تا میدان انقلاب، از میدان ولیعصر (عج) تا تقاطع خیابان انقلاب – ولیعصر (عج) خواهد بود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد؛ که از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر مراسم جلوگیری میشود.
سردار موسوی پور در ادامه به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر جشن جدا خودداری نمایند و در غیر اینصورت با برخورد قاطع پلیس، مواجه خواهند شد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان به شهروندان تهرانی و حاضران در این راهپیمایی توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس و مترو) استفاده کنند.