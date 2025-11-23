به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مجید محمدی با بیان اینکه در حال حاضر کود‌های فسفاته عمدتاً به دو شکل در سبد کود یارانه‌ای این شرکت وجود وجود دارد، گفت: سوپر فسفات منفرد (SSP) حدود ۱۶ درصد و سوپر فسفات تریپل (TSP) حدود ۳۹ درصد محلول در آب است و از این دو مورداستفاده بیشتر و برای خاک‌هایی که کمبود شدید فسفر دارند، می‌تواند گزینه خوبی باشد چراکه مصرف آن در کنار کود‌های ازته و پتاسه می‌تواند به تولید اقتصادی کشاورزان کمک کند

وی خاطر نشان کرد: امسال باید مطابق برنامه ابلاغی ۱۴۷ هزار و۲۷۸ تن انواع کود‌های تک عنصری ازته، فسفاته و پتاسه تأمین شود که سهم کود‌های فسفاته، ۲۴ هزار و ۹۰۱ تن است‌که‌تاکنون،۲۵ درصد از برنامه ابلاغی به میزان ۶ هزار و۱۲۹ آن تامین شده است.

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: با شروع سال زراعی جدید کشت محصولات پاییزه، بیش از ۳ هزار و ۵۹۰ کود تن انواع کود. فسفات به مصرف کشاورزان رسیده است.

وی در ادامه افزود: در جهت حفظ امنیت غذایی و تولید پایدار کشاورزی و با تدابیری که از قبل اندیشیده شد ۶۰۰ تن کود سوپر فسفات تریپل از بندر امام خمینی (ره) و‌مجتمع آبیک به این استان تخصیص داده شد و از این مقدار تاکنون، بیش از۴۰۰ تن به کارگزاری‌های استان جهت مصرف کشاورزان حمل شده است.