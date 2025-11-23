پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از تخصیص ۶۰۰ تن کود جدید سوپر فسفات به استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مجید محمدی با بیان اینکه در حال حاضر کودهای فسفاته عمدتاً به دو شکل در سبد کود یارانهای این شرکت وجود وجود دارد، گفت: سوپر فسفات منفرد (SSP) حدود ۱۶ درصد و سوپر فسفات تریپل (TSP) حدود ۳۹ درصد محلول در آب است و از این دو مورداستفاده بیشتر و برای خاکهایی که کمبود شدید فسفر دارند، میتواند گزینه خوبی باشد چراکه مصرف آن در کنار کودهای ازته و پتاسه میتواند به تولید اقتصادی کشاورزان کمک کند
وی خاطر نشان کرد: امسال باید مطابق برنامه ابلاغی ۱۴۷ هزار و۲۷۸ تن انواع کودهای تک عنصری ازته، فسفاته و پتاسه تأمین شود که سهم کودهای فسفاته، ۲۴ هزار و ۹۰۱ تن استکهتاکنون،۲۵ درصد از برنامه ابلاغی به میزان ۶ هزار و۱۲۹ آن تامین شده است.
مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: با شروع سال زراعی جدید کشت محصولات پاییزه، بیش از ۳ هزار و ۵۹۰ کود تن انواع کود. فسفات به مصرف کشاورزان رسیده است.
وی در ادامه افزود: در جهت حفظ امنیت غذایی و تولید پایدار کشاورزی و با تدابیری که از قبل اندیشیده شد ۶۰۰ تن کود سوپر فسفات تریپل از بندر امام خمینی (ره) ومجتمع آبیک به این استان تخصیص داده شد و از این مقدار تاکنون، بیش از۴۰۰ تن به کارگزاریهای استان جهت مصرف کشاورزان حمل شده است.